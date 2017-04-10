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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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10.04.2017 08:57 
В Верхневолжье стартовала всероссийская акция "Берегите лес"

В Верхневолжье стартовала всероссийская акция Берегите лес

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Учащиеся десятого профильного лесного класса - 16 школы Твери о последствиях лесных пожаров знают много. Потому, на акцию вышли даже несмотря на дождливую погоду.

В трех местах областной столицы школьники раздавали листовки -памятки. Именно нарушения - причина торфяных и лесных возгораний, которые ежегодно случаются из -за поджога сухой травы, несмотря на проводимые противопожарные мероприятия

С 1 марта в Тверской области действует и новое Постановление Правительства. Граждане, которые владеют территориями, прилегающими к лесу, должны следить за их пожарной безопасностью, то есть очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, а также сооружать противопожарный барьер шириной не менее полуметра метра от своей собственности . Документ значительно увеличивает и штрафы за нарушение лесного законодательства.
Пал сухой травы, отмечают на кафедре ботаники биологического факультета Тверского госууниверситета - это полное выжигание фауны и мира насекомых.

Потому многие дачники не сжигают сухую траву, а используют ее как удобрение. Такая подкормка, отмечают садоводы, полезна для рассады кабачков, огурцов.

В ходе всероссийской информационной кампании "Береги лес" запланированы и другие мероприятия. Это не только тематические занятия в образовательных учреждениях Верхневолжья, а также профилактические беседы с населением. Забота о лесе - обязанность органов государственной власти и местного самоуправления.


АРХИВ 


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