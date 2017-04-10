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10.04.2017 08:58 В Тверской области стартовал весенний призыв





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Сейчас новобранцы проходят военно-врачебные комиссии. Среди тех, кто годен к службе - более 80-ти процентов. Это высокий показатель. Растет и число желающих пойти в армию. Будущий повар-кондитер Максим Боттаев взял академический отпуск, чтобы быть призванным этой весной.



Теперь те, кто получает среднее профессиональное образование имеют право на отсрочку без учёта возраста. Раньше она предоставлялась студентам СУЗов до 20 лет. Новобранцам на сборном пункте выдадут полный комплект обмундирования и сумку с личными средствами гигиены. А вот срок срочной службы составляет по-прежнему 12 месяцев. И теперь тем, кто хотел бы сделать управленческую карьеру, в обязательном порядке этот год нужно прослужить в армии.



С 20 апреля по 12 июля будет проводиться отправка призывников в части. Новобранцы из Тверской области служат во всех видах и родах вооруженных сил России, в основном в частях Западного военного округа. В осенний призыв 15 новобранцев-казаков были направлены в казачьи соединения, 5 юношей зачислили в научные роты.



Те, кто хотят не просто пройти срочную службу, а стать кадровыми офицерами до 20 апреля могут подать документы в военные ВУЗы. В 2016 году в университеты ФСБ, ФСО и Министерства обороны поступили 358 жителей Верхневолжья.









