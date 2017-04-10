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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





10.04.2017 08:58 
Во всем мире отметили день здоровья

Во всем мире отметили день здоровья

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По статистике, половина всех психо-неврологических заболеваний приходится на неврозы. Ими больше всего подвержены подростки, пожилые люди, причем женщины в 2 раза чаще мужчин. Сейчас Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу: депрессия вот-вот займет второе место после сердечно-сосудистых заболеваний.

Грусть не покидает больше двух недель, не радуют любимые занятия, не хочется двигаться - это уже не хандара, а серьезные изменения в биохимических процессах мозга, когда прекращается выработка гормонов радости. Причины угнетенного состояния духа - стрессы, в основе которых конфликты с окружающим миром и с собой. Каждый третий пациент в центре психического здоровья Твери приходит за помощью, чтобы преодолеть свой страх остаться без работы, из-за разлада в семье.

Подросткам, которые занимаются в спортшколе легкой атлетикой, печалиться некогда. Тренировки через день, учеба в школе да еще для друзей нужно время найти, которым если нужно, и совет смогут дать.

У поэтов и художников грусть бывает светлой и может вдохновить на творчество. Главное, не впускать в себя дух уныния глубоко.


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