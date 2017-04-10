Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Экономика





10.04.2017 08:59 
В Кимрском районе будут разводить индеек

В Кимрском районе будут разводить индеек

Фото  Видео репортаж Видео
На месте заброшенной птицефабрики в деревне Титово Кимрского района развернулось строительство нового производства. Оно обойдется дороже, чем реконструкция. Однако оно того стоит, говорят инвесторы. Есть вероятность, что индюшата могут подхватить какую-нибудь инфекцию от прежних обитателей комплекса - цыплят. Поэтому убрали даже старые фундаменты. Условия создаются тепличные. Индейки - привередливы.

Затраты инвестора - полмиллиарда рублей. Предстоит еще закупка оборудования, спецтехники, индюшат. Первую партию планируют привезти к лету из Тульской области.

Птицефабрика рассчитана на 50 тысяч индюшат. Ухаживать за ними будут 70 человек - жители Кимрского района. Сейчас трое зоотехников обучаются на одной из крупнейших в стране индюшачьих ферм - "Краснобор" в Тульской области. В перспективе кимрское сельхозпредприятие даст муниципалитету дополнительные налоги. Инвесторы же, в свою очередь, могут рассчитывать на меры господдержки.

На кимрском птицекомлексе будут не только выращивать индейку, но и заниматься переработкой. Планируют получать до 10 тысяч тонн мяса в год, что обеспечит в диетическом продукте все потребности региона.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.