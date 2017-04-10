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| НОВОСТИ | РУБРИКИ | Экономика
|10.04.2017 08:59
|В Кимрском районе будут разводить индеек
На месте заброшенной птицефабрики в деревне Титово Кимрского района развернулось строительство нового производства. Оно обойдется дороже, чем реконструкция. Однако оно того стоит, говорят инвесторы. Есть вероятность, что индюшата могут подхватить какую-нибудь инфекцию от прежних обитателей комплекса - цыплят. Поэтому убрали даже старые фундаменты. Условия создаются тепличные. Индейки - привередливы.
Затраты инвестора - полмиллиарда рублей. Предстоит еще закупка оборудования, спецтехники, индюшат. Первую партию планируют привезти к лету из Тульской области.
Птицефабрика рассчитана на 50 тысяч индюшат. Ухаживать за ними будут 70 человек - жители Кимрского района. Сейчас трое зоотехников обучаются на одной из крупнейших в стране индюшачьих ферм - "Краснобор" в Тульской области. В перспективе кимрское сельхозпредприятие даст муниципалитету дополнительные налоги. Инвесторы же, в свою очередь, могут рассчитывать на меры господдержки.
На кимрском птицекомлексе будут не только выращивать индейку, но и заниматься переработкой. Планируют получать до 10 тысяч тонн мяса в год, что обеспечит в диетическом продукте все потребности региона.
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