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10.04.2017 09:00 В тверском госуниверситете прошла шестая международная конференция филологов "Время как сюжет"





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Одна из них - было ли продолжение пьесы. Да, утверждает профессор тверского госуниверситета Юрий Михайлович Никишов. Отрывки напечатаны. Грибоедов считал, что она должна вылежаться 5 лет. Дал прочитать свою работу близким друзьям. Потом поэт погиб в Тегеране, рукопись пропала.



Знаток русской литературы 18 века изучает различные грани творчества Радищева, Фонвизина. В приоритете - Пушкин. Исследователь признается, открытий не сделал. Чтобы быть ближе к истине, надо точнее прочитывать произведения, письма. Так, нашел ответ на важный для пушкиниста, и не только, вопрос: был ли Александр Сергеевич декабристом?



Литература для Юрия Никишова, как способ познания жизни. Об этом говорит на лекциях студентам филфака, на котором преподает больше 40 лет. До сих пор не прерывается связь между деятельностью университета и научной биографией ученого, которому исполнилось 85 лет.



Юрий Михайлович Никишов продолжает трудиться в университете. Однако главной работой считает свои исследования. Они вылились в 300 научных статей, в десятки книг и учебных пособий. Его работы известны далеко за пределами Верхневолжья.









