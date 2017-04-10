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|10.04.2017 09:01
|В Твери прошел молодежный слет "Победы"
"Мы за мир без войны" - так в этом году звучит девиз слёта тверских наследников Победы. Он проводится уже в 7 раз. Главная задача - рассказать его участникам об общероссийских и городских акциях, которые приурочат к празднованию очередной годовщины Великой Победы.
Одна из площадок слёта, выделена тем, кто сейчас в столице Верхневолжья возрождает движение "пост №1". На другой, рассказывали историю и раздавали Георгиевские ленточки.
Отдельная тема для разговора - это помощь в благоустройстве воинских захоронений. Представители патриотических организаций смогли рассказать о своих проектах. Особое место акции "Бессмертный полк". Каждый из ребят смог поучаствовать в записи видеопоздравлений к 9 мая. Их будут транслировать в Твери на большом экране, установленном на улице Трехсвятская.
Среди почётных гостей слёта - те, кому в дни празднования Великой Победы особое внимание и слова благодарности. Это участники и ветераны Великой Отечественной войны. Свою безграничную любовь к Родине и патриотизм они стараются передать современной молодежи.
В городском молодежном слёте в этом году приняли участие более 500 школьников и студентов. Каждый из них уважает историю своей страны и ценит подвиг ветеранов, отстоявших Великую Победу.
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