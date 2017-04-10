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10.04.2017 09:02 В Тверской области продолжается проведение оперативно-профилактических мероприятий по проверке соблюдения миграционного законодательства





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За 1 квартал 2017 года в Тверской области выявлено 1603 административных правонарушений по линии миграционного законодательства. В их числе - незаконное осуществление трудовой деятельности, привлечение мигрантов к труду, а также нарушение иностранцами правил въезда и пребывания на территории Российской Федерации. Только за три месяца этого года за пределы страны выдворено 249 иностранных граждан.



Среди мигрантов в Тверской регион проникают лица, находящиеся в розыске, а также представители международных террористических организаций, которые занимаются пропагандой религиозно экстремистской идеологии и вовлечением в террористическую деятельность жителей Тверской области. Безопасность в Верхневолжье зависит от бдительности и своевременного реагирования граждан на признаки возможной террористической деятельности.









