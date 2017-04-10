Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





10.04.2017 09:02 
В Тверской области продолжается проведение оперативно-профилактических мероприятий по проверке соблюдения миграционного законодательства

В Тверской области продолжается проведение оперативно-профилактических мероприятий по проверке соблюдения миграционного законодательства

Фото  Видео репортаж Видео
За 1 квартал 2017 года в Тверской области выявлено 1603 административных правонарушений по линии миграционного законодательства. В их числе - незаконное осуществление трудовой деятельности, привлечение мигрантов к труду, а также нарушение иностранцами правил въезда и пребывания на территории Российской Федерации. Только за три месяца этого года за пределы страны выдворено 249 иностранных граждан.

Среди мигрантов в Тверской регион проникают лица, находящиеся в розыске, а также представители международных террористических организаций, которые занимаются пропагандой религиозно экстремистской идеологии и вовлечением в террористическую деятельность жителей Тверской области. Безопасность в Верхневолжье зависит от бдительности и своевременного реагирования граждан на признаки возможной террористической деятельности.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.