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11.04.2017 09:21 Тверские летчики приступили к учебно-тренировочным полетам для участия в параде





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Ранним утром ИЛ-76 один за другим готовятся взлететь в небо. Все движения должны быть отработаны до автоматизма. Поэтому несколько наставлений командиров – непременное условие перед репетицией. Впереди свободная полоса, разрешение на взлет получено, и пилоты включают ускорение.



Выстроившись в эшелон, самолеты тверского авиационного отряда летят в Подмосковье. Парад Победы – событие всегда ответственное. Доверяют такую задачу самым опытным летчикам ВКС России. 9 мая тройка тверских ИЛ-76 должна пролететь над главной площадью страны на близком расстоянии. Сейчас только первая воздушная репетиция.



Над полигоном Алабино самолеты пролетают на высоте почти 300 м. Вот сейчас ИЛ-76 перестраиваются в «клин» и через несколько секунд в иллюминаторе можно увидеть еще один самолет, на расстоянии 100 м. Это завораживающее зрелище.



В подмосковном Алабине создана площадка в точности повторяющая размеры Красной площади. В воздушном параде участвует авиатехника всех типов и моделей. На тренировку самолеты прилетают из разных городов: Липецка, Иванова, Энгельса и Твери. На последнем километре в строй вклинивается АН-124 Руслан, за ним – наши экипажи. Задача – пройти единым строем с интервалом в 20 секунд.



Всего в одном общем строю пролетят 72 самолета и вертолета. Это количество символизирует 72-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне. Чтобы все выглядело эффектно, у каждой группы своя скорость и высота. Среди участников и торжокские «Беркуты».



Пролет всей авиатехники займет 10 минут, но тренировки будут проходить больше месяца. После каждой – разбор полетов. 7 мая пройдет генеральная репетиция уже на Красной площади. В этом году в параде впервые примет участие арктическая техника.









