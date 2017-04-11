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11.04.2017 09:23 За прошедшие выходные уровень воды почти во всех реках региона вырос





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Огороды в воде. Однако для дачников - собственников соток земли в трех километрах от деревни Даниловское Калининского района, половодье - не стихийное бедствие, а временная проблема, с которой они сталкиваются каждую весну вот уже несколько лет подряд.



Дачные участки в садовом товариществе "Эдельвейс", как и в прошлые годы, подтоплены. Не пройти, не проехать. Талые воды переполнили Тьмаку, что находится поблизости от сюда. Уровень поднялся на 30 см.



Чтобы сады и огороды не превратились в заливные луга, спасатели сейчас расчищают водопропускные каналы и трубы. Оказалось, что забиты они не только мусором со дна реки.



В Твери уровень воды в Волге за несколько суток поднялся больше, чем на метр. Это особенно видно в районе Городского сада. Затопены: нижняя набережная, где стоит памятник рыбаку, часть пирса у Речного Вокзала, а также природный парк в пойме Тьмаки. Впрочем, к критической ситуацию специалисты не относят. В запасе - еще метр воды. Сотрудники МЧС работают скорее планово, чем экстренно.



Ситуацию с половодьем обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве. Под контролем районы, которые могут оказаться в зоне подтопления: Бельский, Андреапольский, Жарковский, Западнодвинский, Максатихинский, Осташкошковский, Нелидовский, Торопецкий, Пеновский. Это больше 300 частных домов. Уже подготовлены 10 пунктов временного размещения, в которых могут находиться до двух тысяч человек.











