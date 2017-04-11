Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





11.04.2017 09:23 
За прошедшие выходные уровень воды почти во всех реках региона вырос

За прошедшие выходные уровень воды почти во всех реках региона вырос

Фото  Видео репортаж Видео
Огороды в воде. Однако для дачников - собственников соток земли в трех километрах от деревни Даниловское Калининского района, половодье - не стихийное бедствие, а временная проблема, с которой они сталкиваются каждую весну вот уже несколько лет подряд.

Дачные участки в садовом товариществе "Эдельвейс", как и в прошлые годы, подтоплены. Не пройти, не проехать. Талые воды переполнили Тьмаку, что находится поблизости от сюда. Уровень поднялся на 30 см.

Чтобы сады и огороды не превратились в заливные луга, спасатели сейчас расчищают водопропускные каналы и трубы. Оказалось, что забиты они не только мусором со дна реки.

В Твери уровень воды в Волге за несколько суток поднялся больше, чем на метр. Это особенно видно в районе Городского сада. Затопены: нижняя набережная, где стоит памятник рыбаку, часть пирса у Речного Вокзала, а также природный парк в пойме Тьмаки. Впрочем, к критической ситуацию специалисты не относят. В запасе - еще метр воды. Сотрудники МЧС работают скорее планово, чем экстренно.

Ситуацию с половодьем обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве. Под контролем районы, которые могут оказаться в зоне подтопления: Бельский, Андреапольский, Жарковский, Западнодвинский, Максатихинский, Осташкошковский, Нелидовский, Торопецкий, Пеновский. Это больше 300 частных домов. Уже подготовлены 10 пунктов временного размещения, в которых могут находиться до двух тысяч человек.






АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.