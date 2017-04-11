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11.04.2017 09:24 В Твери в очередной раз собрались любители экстремального спорта на воде





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На старте - самые сложные ворота. Здесь сильное течение и каяк то и дело сносит. 16 ворот - по потоку воды нужно пройти за минимальное время, коснуться буйков и поднырнуть под волну. Тьмацкий перекат" для Павла Петрова из Обнинска - шестнадцатое соревнование на тверской воде. Знаком ему каждый порог и слив, но трасса год от года разная. Считает, что после зимы, дистанцию в 700 метров прошел достаточно быстро, но во второй попытке попытается результат улучшить.



Фаян каяк кросс - одна из новых дисциплин "Тьмацкого переката". Это старт на четырех лодках одновременно по кругу на выбывание. Здесь все зависит от быстроты реакции участника. А вот самая зрелищная дисциплина - "Прыжки с горки". Это акробатический фристайл на каяках с трамплина. Победитель прошлого года, Михаил Орлов, признается что плюхнуться в воду нужно не только грамотно, но зрелищно



В этом году соревнования "Тьмацкий перекат" - юбилейные. Ровно 40 лет назад в Твери спортсмены впервые все вместе продемонстрировали технику водного туризма. Теперь это спортивные соревнования в гребном слаломе, Олимпийском виде спорта, на которые приезжают не только из разных уголков России, а также Ближнего Зарубежья.











