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12.04.2017 09:32 Во французском Безансоне назвали площадь именем Твери в честь 20-летия побратимских связей





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Песню о России в исполнении тверских лицеистов услышали жители французского Безансона. Там ребята побывали в марте, в дни школьных каникул, и стали свидетелями исторического события. Одну из главных площадей города французы назвали именем Твери. Здесь участники встречи посадили березку - подарок из России.



Дружба между Тверью и Безансоном завязалась 20 лет назад. Первыми в столицу Верхневолжья приехали пожарные и нашли много общего между городами.



С каждым годом связь городов-побратимов России и Франции только крепнет. Студенты, школьники, спортсмены, чиновники часто приезжают друг к другу в гости.



Жителей Безансона ждут и этим летом. Теперь у них появится возможность побродить по маленькой улочке в Московском районе Твери, которая носит имя французского писателя Виктора Гюго.









