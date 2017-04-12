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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





12.04.2017 09:32 
Во французском Безансоне назвали площадь именем Твери в честь 20-летия побратимских связей

Во французском Безансоне назвали площадь именем Твери в честь 20-летия побратимских связей

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Песню о России в исполнении тверских лицеистов услышали жители французского Безансона. Там ребята побывали в марте, в дни школьных каникул, и стали свидетелями исторического события. Одну из главных площадей города французы назвали именем Твери. Здесь участники встречи посадили березку - подарок из России.

Дружба между Тверью и Безансоном завязалась 20 лет назад. Первыми в столицу Верхневолжья приехали пожарные и нашли много общего между городами.

С каждым годом связь городов-побратимов России и Франции только крепнет. Студенты, школьники, спортсмены, чиновники часто приезжают друг к другу в гости.

Жителей Безансона ждут и этим летом. Теперь у них появится возможность побродить по маленькой улочке в Московском районе Твери, которая носит имя французского писателя Виктора Гюго.


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