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12.04.2017 09:32 В оранжерее Ботанического сада Тверского госуниверситета завершился монтаж современного оборудования





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Оранжерея, которую строят в Ботаническом саду Тверского госуниверситета, по мировым стандартам – последнего, 5-го поколения. Помещения со стеклянными стенами высотой более 8 метров вместят сотни экзотических растений. Идеальный микроклимат будет обеспечивать компьютерное управление. Аналогичных строений в Тверской области нет.



Есть здесь и модные бесшумные тепловентиляторы, фитофонари с ультрафиолетовым спектром и стёкла с нанопокрытием, которое не даст образовываться плесени. А затеняющая сетка, ее называют «притенка», при необходимости поможет сберечь нежные растения от палящих солнечных лучей.



Тверские специалисты установили сложную компьютерную систему, которая позволит моделировать ливни или мелкий дождик. Все по расписанию.



Необычность оранжереи будет не только в технических новинках, но и в ее наполнении. Подобных проектов в России нет. Гости смогут почувствовать себя путешественниками во времени.



В Тверь растения привезут с различных континентов, некоторые редкие экземпляры предоставит РАН, Ботанический сад Санкт-Петербурга. Появятся здесь древовидные папоротники из Новой Зеландии и редкие орхидеи. Новая оранжерея станет площадкой для исследований ученых, а также занятий в рамках экологического образования воспитания юных тверитян.









