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12.04.2017 09:33 
В Тверской области пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки

В Тверской области пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки

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По данным следствия, лидер группировки осуществлял вербовку земляков для выезда на территорию Ближнего Востока для участия в боевых действиях в составе террористической структуры "Исламское государство", чья деятельность запрещена на территории России. Предполагалось использование их в том числе в качестве террористов-смертников. В ходе обысков по местам проживания задержанных изъята предположительно религиозно-экстремистская литература и видеоматериалы, пропагандирующие террористическую идеологию и деятельность "ИГИЛ" (запрещенной в России организации). В отношении лидера ячейки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.


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