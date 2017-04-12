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12.04.2017 09:37 
Во всех районах Тверской области планируют открыть подразделения ЕРКЦ

Во всех районах Тверской области планируют открыть подразделения ЕРКЦ

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В настоящее время на территории региона функционирует всего два ЕРКЦ- в Твери и Вышнем Волочке. В Дальнейшем подразделения должны быть открыты и в других муниципалитетах, отметил Игорь Руденя.

Создание ЕРКЦ и формирование такой базы позволит сделать систему платежей за энергоносители прозрачной, предотвратить рост долгов. Игорь Руденя поручил разработать дорожную карту по развитию ЕРКЦ в регионе. На заседании комиссии Генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко отметил , что за 2016 год улучшилась платежная дисциплина.

Практически половина муниципалитетов обеспечивает 100%-ный расчет за потребление энергии. Основные должники - территориально-сетевые компании, а также предприятия жилищно-коммунального комплекса. Долг последних составляет 685 млн. рублей. Чтобы не допустить подобных ситуаций на местном уровне должен вестись постоянный мониторинг и контроль по платежам в сфере ЖКХ. Особое внимание – предприятиям-банкротам. Их долг порядка 307 млн рублей. Губернатор подчеркнул - главам и органам исполнительной власти необходимо активизировать работу с правоохранительными органами по недопущению намеренного банкротства. Тверская область должна стать регионом, где организована цивилизованная работа по потреблению и расчету за энергоресурсы. От этого зависит привлечение инвестиций, внебюджетных средств, стабильность тарифной политики.


АРХИВ 


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