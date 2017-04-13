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13.04.2017 09:32 В ГИБДД озвучили статистику, а также рассказали о предстоящих нововведениях





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Вело- и мотосезон едва открылся - снег только на днях растаял, а уже есть не только пострадавшие, но и погибшие владельцы двухколесного транспорта. В Торжокском районе в темное время суток велосипедист ехал по встречной полосе, после столкновения с автомобилем шансов выжить у него не было. Перед выездом каждый должен подумать о своей экипировке. Ночью обязательны световозвращатели, а шлем, налокотники и наколенники помогут защититься и избежать травм при падении. С начала года, а точнее за последние дни зафиксировано уже и 4 ДТП с мотоциклами, 5 человек пострадали.



На 20% упало число ДТП с участием пьяных водителей, на 19% стало меньше пострадавших в них. При этом все больше аварий с участием маршрутных такси. Под колесами одного из перевозчиков пешеход погиб прямо на зебре.





В ГИБДД отмечают в ближайшее время в Верхневолжье будут установлены новый камеры автоматической фиксации нарушений, в том числе и в областной столице. Планируется изменение схемы движения в районе южного путепровода - здесь будут убраны газоны-разделители потоков движения и запретят повороты налево. Это должно разгрузить движение и сократить пробки.









