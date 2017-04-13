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13.04.2017 09:33 В Тверской области отметили 56 годовщину первого полета человека в космос





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В апрельское утро 1961 года корабль «Восток» совершил первый полет в космос. Первый космонавт Земли не раз приезжал в Верхневолжье, его встречали в Твери и Вышнем Волочке. Об этом вспоминает в своей новой книге Борис Рапопорт.



Тверская земля тесно связана с космонавтикой. В 60-ых годах в НИИ 2 было подготовлено более 40 экипажей для космических кораблей "Союз" и орбитальной станции "Мир". Четыре раза земное притяжение преодолел наш земляк, дважды Герой Советского Союза Олег Макаров. Его скафандр стал главным экспонатом выставки, которая открылась в Старицком краеведческом музее.



Есть здесь и тюбики с космической едой: зеленые щи, горчица, протертая клюква. А эта емкость - канистра с питьевой водой – необходимая вещь на корабле. Старицкую землю с космонавтикой связывает крепкая дружба. В декабре, в гости к школьникам приезжал звездный десант во главе с Героем России Олегом Артемьевым.



Теперь у ребят появилась возможность пройти предполетную подготовку. В Старицком районе открылся первый в регионе аэродинамический комплекс.



Каждый участник полета получает специальный костюм, шлем и беруши. Здесь очень громко, как у самолета. Попробуем взлететь.



В таких аэротрубах тренируются летчики и парашютисты. Научиться управлять воздушным потоком, скорость которого 200 км в час, и парить, как птица – нелегко.



Жители района уже вошли в историю. На международной орбитальной станции побывал флаг города Старицы и района. Этот космический подарок был передан в музей.



Осенью в Старице снова ждут гостей – космическую команду. К ним приедут те, кто недавно был на орбите - Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков.









