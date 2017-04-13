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13.04.2017 09:34 
В Твери стартовали первые дебаты в рамках подготовки к предварительным выборам партии "Единая Россия"

В Твери стартовали первые дебаты в рамках подготовки к предварительным выборам партии Единая Россия

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О своем желании участвовать в предварительном голосовании уже заявили 64 человека, более 160 обратились в оргкомитет партии за консультацией. Процедура достаточно демократичная и позволяет сформировать эффективную команду.

Согласно регламенту - участие в дебатах обязательное мероприятие для кандидатов от партии "Единая Россия". Причем каждый выдвиженец должен выступить не менее двух раз на разных тематических площадках. К примеру, "Доступность и качество образования", "Экономика и промышленность", "Здравоохранение и демография".

Молодежь идёт на дебаты со своими идеями и предложениями. Реализовать некоторые из них активисты стараются уже сейчас, на этапе подготовки к предварительным выборам. Иван Жарковский. Молодой человек координирует реализации партийного проекта "Городская среда" в Центральном районе Твери. Он направлен на благоустройство территорий.

Дебаты будут проходить в течение двух месяцев. Сам Единый День предварительного голосования назначен на 28 мая. По результатам утвердят кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Тверскую городскую Думу.


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