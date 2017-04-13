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13.04.2017 09:35 
В Кимрах открылась интерактивная выставка "Столица Сапожного царства"

В Кимрах открылась интерактивная выставка Столица Сапожного царства

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Так в 19 веке зазывала покупателей торговка обувью на одной из самых крупных ярмарок в Тверской губернии - Кимрской. Еще со времен правления Петра Первого, с 17 века, село было центром сапожного промысла. С тех пор российскую армию обували кимряки. Кроме того, десятки деревень в округе шили сапоги и раз в год привозили в Кимры на большие распродажи, на малые - по субботам. Выставлялись до 50 тысяч пар мужской, женской и детской обуви. Закупленная оптом, она расходилась по всей России.

Сапожных дел мастер в третьем поколении, кимряк Александр Суслов чувствует себя, как дома, в интерьере крестьянской избы начала 20 века. Вот такими гвоздиками из березы прибивали стельку к подошве в старину.

Музею истории обуви - единственному в России - исполняется сто лет. В основной экспозиции - первые экспонаты. К примеру, огромные сапоги-осташи. Ходит легенда, что они принадлежали Петру Первому.

В фондах Кимрского краеведческого музея 1,5 тысячи пар обуви, изготовленных начиная с 18 века. Вся она - подлинная. Единственный новодел - этот сапог образца 1812 года, сшитого для съемок художественного фильма "Война и мир" Сергей Бондарчука.

Кимры во всей стране на протяжении трех веков считались столицей Сапожного царства. Это образное название носит и новая музейная экспозиция. Это первый проект, который реализует тверской объединенный музей и финансирует Всемирный банк реконструкции и развития.

В этом году Всемирный банк выделяет 3 миллиона долларов на реализацию 10 музейных проектов в Верхневолжье. Презентация следующего - в мае в Твери.


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