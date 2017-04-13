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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





13.04.2017 09:36 
В Тверской области продолжается реализация программы "Доступная среда"

В Тверской области продолжается реализация программы Доступная среда

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Восемь учреждений социальной защиты населения адаптируют для людей с ограниченными возможности в этом году. А всего пандусами и специальным оборудованием оснастят 33 объекта в регионе. Дополнительные средства из федерального бюджета Верхневолжье получит по программе "Доступная среда".

На заседание бюджетной комиссии обсудили подготовку тверских спортсменов. Организации, которые тренируют резерв сборных команд России, получат свыше 8 миллионов рублей. Значительная часть этой суммы федеральные средства. Поддержку окажут школе олимпийского резерва: по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой, по боксу и кикбоксингу, хоккею, ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Юрия Михайлова.

Решен вопрос с организацией бесплатного горячего питания для школьников, приезжающих на экскурсии в Тверской императорский дворец. Средства уже заложены, сейчас идет поиск столовой. Культурно-образовательный проект нас пригласили во дворец» стартовал осенью прошлого года - на экскурсии должны побывать более 22 тысяч школьников региона.


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