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14.04.2017 09:23 Сезон охоты еще не начался, а любители пострелять уже вышли на реки и озера





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Живут как на военном полигоне, признаются жители. Рядом с деревней стрельбу слышно каждую весну. Терпели. Но в этот раз браконьеры перешли все границы. Палят из ружей уже совсем рядом с жилыми домами.



Происшествие запротоколировали у участкового, сейчас ведется поиск тех, кто нарушает закон. Работу осложняет тот факт, что свидетельница последнего происшествия не рассмотрела лиц нарушителей. Пока можно говорить, что скорее всего это не местные.



Ущерб от браконьеров исчисляется ежегодно миллионами рублей. Как отмечают в Министерстве природы Тверской области - наказание за нарушение правил охоты - это штраф от 500 до 4 тысяч рублей, или лишение права охотится от 1 до 3 лет с конфискацией орудий охоты.



Официально сезон весенней охоты на водоплавующую и боровую дичь в южных районах Тверской области открывается с 15 апреля, а в северных с 22-го. Отстрел будет разрешен в течение 10 календарных дней. На нарушителей этих отведенных сроков можно жаловаться государственному инспектору, который закреплен за территорией. Или сразу в полицию - участковому.









