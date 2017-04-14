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14.04.2017 09:24 
Контролировать работу учреждений здравоохранения, социальных и культурных объектов могут сами жители

Контролировать работу учреждений здравоохранения, социальных и культурных объектов могут сами жители

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Главная цель такой независимой экспертизы улучшить работу оцениваемых ведомств и организаций. О важности общественного мнения и оценки работы органов государственной власти и социальных учреждений говорили на "Форуме действий" Общероссийского народного фронта. В сфере здравоохранения Верхневолжья, в этом году планируется провести общественный аудит 39 медицинских учреждений, в том числе 7 частных центров. Каждый посетитель может получить в регистратуре анкету и высказать своё мнение о больнице, враче и качестве медицинской помощи.

В Тверском регионе эта работа началась ещё в 2015. Практически все образовательные учреждения уже получили независимую оценку своей деятельности. Оставшиеся - 17 пройдут общественную экспертизу в этом году.

В ходе оценки будут учитывать вопросы актуальные для каждой отрасли. Члены общественного совета комитета по делам культуры на себе проверили, как учреждения культуры встречают своих посетителей.

В прошлом году областному дому народного творчества и ДК «Пролетарка» было рекомендовано улучшить условия санитарных комнат, ТЮЗу — привести в порядок внешний вид фасада здания. В целом театрам, музеям, библиотекам и культурно-досуговым центрам предложено активизировать работу с волонтёрами, общественными организациями и творческими объединениями, организовать систему электронной продажи билетов и увеличить количество онлайн-трансляций для жителей отдалённых районов.
Открыв сайт любого регионального министерства и ведомства и ответив на вопросы в специальном раздел любой желающий также может стать независимым экспертом. Это как раз тот случай, когда мнение каждого может оказаться важным.


АРХИВ 


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