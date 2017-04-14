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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





14.04.2017 09:25 
В Бурашевском сельском поселении прошла эко-акция "Подари дом птице"

В Бурашевском сельском поселении прошла эко-акция Подари дом птице

Фото  Видео репортаж Видео
Привлекать птиц на участок и полезно и приятно. Это ребята хорошо уяснили на уроках естествознания. Поэтому идея разместить скворечники на пришкольной территории оказалась удачной. Подарить дом птице хотелось каждому. Семиклассники Александр и Родион точно знают , как мастерить скворечник. Архитекторами птичьих новостроек они становились не раз.

Однако в строительстве такого комфортного птичьего жилья разработаны специальные стандарты. Дерево должно быть не тесаное. Домики не рекомендовано красить, поскольку некоторые цвета пернатые не приемлют.

Где и как повесить скворечник тоже наука. Например , если разместить его на дереве, то на высоте не менее 2,5-3 метров. Перед летком не должно быть крупных веток, подлет должен быть свободным.

Бурашевские школьники восполнили дефицит жилья для пернатых. Теперь десятки птичьих семей смогут справить новоселье в новеньких скворечниках. Первыми на очереди оказались дятлы. Не успели ребята прикрутить последний птичий коттедж, как эти проворные птицы оказались на дереве. Теперь на очереди дрозды и синицы, шутят дети. Здесь эти семейки видят часто.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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