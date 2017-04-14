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14.04.2017 09:26 В Чуприяновке при строительстве тоннеля под железной дорогой нашли немецкую авиабомбу





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Строительная площадка оцеплена, ворота на замке, охрана проходной предупреждена - никого не пускать. Проходят только саперы МЧС, полицейские, рабочие. Вся информация только от тех, кто выходит с территории.



Работы при строительстве тоннеля в Чуприяновке ведутся круглосуточно. Нештатная ситуация произошла рано утром. Об этом рассказали работавшие в этот момент на площадке специалисты.



До ближайших домов около 500 метров, до станции Чуприятновка 200. Бур в прямом смысле слова - перемолол неразорвавшуюся бомбу. Как отмечают спасатели взрывоопасными они могут быть даже через семь десятков лет. Именно этот снаряд по счастливой случайности не сдетонировал.



В Чуприяновке в 1941-м развернулись ожесточенные бои, Люфтваффе бомбил все населенные пункты по железным дорогам. Обследование места происшествия продолжится, не исключено, что это не последняя опасная находка.









