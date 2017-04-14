Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
Цель нововведений сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Происшествия





14.04.2017 09:26 
В Чуприяновке при строительстве тоннеля под железной дорогой нашли немецкую авиабомбу

В Чуприяновке при строительстве тоннеля под железной дорогой нашли немецкую авиабомбу

Фото  Видео репортаж Видео
Строительная площадка оцеплена, ворота на замке, охрана проходной предупреждена - никого не пускать. Проходят только саперы МЧС, полицейские, рабочие. Вся информация только от тех, кто выходит с территории.

Работы при строительстве тоннеля в Чуприяновке ведутся круглосуточно. Нештатная ситуация произошла рано утром. Об этом рассказали работавшие в этот момент на площадке специалисты.

До ближайших домов около 500 метров, до станции Чуприятновка 200. Бур в прямом смысле слова - перемолол неразорвавшуюся бомбу. Как отмечают спасатели взрывоопасными они могут быть даже через семь десятков лет. Именно этот снаряд по счастливой случайности не сдетонировал.

В Чуприяновке в 1941-м развернулись ожесточенные бои, Люфтваффе бомбил все населенные пункты по железным дорогам. Обследование места происшествия продолжится, не исключено, что это не последняя опасная находка.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.