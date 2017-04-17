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|17.04.2017 09:04
|В Тверь прибыли участники Всероссийского патриотического велопробега "Спасибо за Победу"
Он приурочен к 72 - ой годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Старт акции был дан в Москве 12 апреля.
Велопробег по городам воинской славы стартовал в Москве на Аллее космонавтики. В Твери его участников радушно встречали у Обелиска Победы. По замыслу организаторов, велосипедисты должны проехать через 25 городов России и Беларуси. Побывать в тех местах, где в годы войны шли ожесточенные бои. В каждом городе запланированы митинги, встречи с ветеранами.
11-летний Саша Гапеев - самый молодой участник. Для него очень важно побывать в тех местах, где воевал его прадед.
Масштабный пробег объединил 35 велосипедистов из Таганрога, Рязани, Костромы, Волгограда, Вязьмы и других городов. Среди участников школьники, студенты, профессиональные спортсмены.
Велосипедисты, среди которых представители городов-героев России, преодолеют почти 6 тысяч километров. После Тверской области они побывают в Великом Новогороде и Санкт-Петербурге. Финиш состоится 9 мая сразу в двух городах — Ростове-на-Дону и Таганроге.
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