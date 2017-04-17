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17.04.2017 09:05 Зубцов станет вторым городом воинской доблести в Верхневолжье





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Об этом стало известно на заседании оргкомитета "Победа". Его участники поддержали инициативу жителей и ветеранов о присвоение регинального почетного звания. В августе прошлого года такой статус уже получил город Белый.



В течение 9 месяцев территория Зубцовского района была оккупирована, за это время врагами было уничтожено 116 населённых пунктов. Плацдарм противника был ликвидирован в результата первой Ржевско-Сычевской наступательной операции, в ходе сражения врагу пришлось перебросить с других участков, в том числе со Сталинградского направления, 12 дивизий. В настоящее время на территории города и района 40 больших и малых захоронений советских воинов.



В годы войны в ряды Красной Армии было призвано 11 тысяч зубчан, около половины не вернулись с полей сражений. Жители бережно хранят память о земляках, погибших в годы войны и о защитниках Зубцовской земли. На территории района не прекращаются поисковые работы, на протяжении 26 лет ежегодно проходят Вахты памяти.



Все члены комитета "Победа" поддержали предложение о присвоении Зубцову регионального звания "Город воинской славы". Пакет документов в ближайшее время поступит в законодательное собрание для принятия окончательного решения. По инициативе губернатора, в городах воинской доблести будут установлены стелы. Ведётся разработка эскиза памятного знака.









