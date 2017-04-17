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17.04.2017 09:05 Министерство транспорта России и "Общероссийский народный фронт"определят самые проблемные участки федеральных трасс, магистралей и улиц России





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Голосование для автомобилистов и дальнобойщиков открыто на интернет -сайте "Карта убитых дорог". На основе собранных мнений выберут объекты для первоочередного ремонта. Его будут проводить за счет платы за государсвенную систему "Платон".



Свои голоса на сайте "Дорожная инспекция - Карта убитых дорог" могут оставить водители и владельцы большегрузного транспорта. Для этого необходимо найти графу "Хочу отметить дорогу", зарегистрироваться, а дальше следовать по пунктам, указывая город, участок дороги, можно выложить даже фотографию.



Интерактивный проект "Карта убитых дорог" Общеросийского Народного Фронта был запущен два месяца назад и уже собрал более 90 тысяч голосов автомобилистов. Благодаря их замечаниям, отмечено около 9 тысяч дорог, требующих ремонта. В планы ремонта уже включены свыше 80 дорог в разных субъектах России.



Кроме того, перевозчики смогут и контролировать, куда и на какую именно проблемную дорогу пошли внесённые ими средства за пользование государственной системой "Платон". В Минтрансе России считают, справедливым такой способ распределения средств: перевозчики платят за пользование дорогами и сами решают на какие именно трассы они должны быть потрачены



Напомним, решение перенаправить средства, поступающие в федеральный бюджет из государственной системы "Платон" на развитие и восстановление федеральных дорог, было принято Председателем Правительства по итогам встречи с автоперевозчиками.









