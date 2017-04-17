







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













17.04.2017 09:06 Продукция двух тверских предприятий - "Волжский пекарь" и ЗАО " Хлеб" признана лучшей в России





Фото Видео

С победой пекари вернулись из Москвы со специализированной выставки. Сегодня в предверии Пасхи, губернатору Игорю Рудени показали, как готовят праздничные куличи. Глава региона посетил оба производства.



На ЗАО "Хлеб" Игорю Рудене показали линии по производству ржаного хлеба, батонов, побывал он в цехах, где выпекают сдобные, кондитерские изделия и печенье. Здесь стараются использовать современные передовые технологии, непрерывен процесс модернизации. К концу года построят свою газовую котельную.



На "Волжском пекаре" экскурсия началась с музея, губернатора познакомили с главными производственными линиями. Тверское предприятия, входит в 10-ку крупнейших налогоплательщиков региона. К себе присоединили тверской хлебозавод №3 и завод в Конаково. Теперь планируют развитие сразу трех производств.



Игорь Руденя провел встречи с руководителями обоих предприятий, пообещав оказать региональную поддержку.



Также Игорь Руденя пообещал провести в ближайшее время переговоры с крупными сетевиками, работающими на территории Верхневолжья, чтобы обсудить проблемы возврата хлебобулочных изделий. Из-за этого хлебопеки терпят убытки. Среди просьб, обращенных к губернатору - восстановить на территории региона посевные площади продовольственной ржи. Сейчас ржаная мука очень востребована в отрасли.

Визит губернатора состоялся в предверии Пасхи, так что на обоих предприятиях сейчас главным является производство куличей. Игорю Рудене предложили почуствовать себя хлебопеком-кондитером и украсить одно из главных пасхальных блюд.









