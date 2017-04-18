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18.04.2017 09:00 На биологическом факультете Тверского государственного университета открылась Неделя науки





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Ее участниками стали студенты и аспиранты. В своих докладах молодые ученые рассказали о перспективных разработках биомедицины.



На биологическом факультете началась неделя науки. В этот период, по традиции, подводят итоги исследовательской работы, которая велась в течение года. Анастасия Лемешкова изучает органолептические показатели хлебобулочных изделий. Научные эксперименты проводит в любую, свободную от лекций минуту. Для нее это важный этап в профессиональной деятельности.



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На биологическом факультете ТвГУ обучается более 400 студентов. Многие проведенные исследования аналогов в других регионах не имеют. В рамках Недели науки в вузе пройдут конференции, круглые столы и встречи. Лучшие работы будут отмечены дипломами и наградами.









