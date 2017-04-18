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18.04.2017 09:00 
На биологическом факультете Тверского государственного университета открылась Неделя науки

На биологическом факультете Тверского государственного университета открылась Неделя науки

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Ее участниками стали студенты и аспиранты. В своих докладах молодые ученые рассказали о перспективных разработках биомедицины.

На биологическом факультете началась неделя науки. В этот период, по традиции, подводят итоги исследовательской работы, которая велась в течение года. Анастасия Лемешкова изучает органолептические показатели хлебобулочных изделий. Научные эксперименты проводит в любую, свободную от лекций минуту. Для нее это важный этап в профессиональной деятельности.

А в этой нанолаборатории молодые ученые и преподаватели разработали принципиально новую технологию изучения сложных микроорганизмов – лишайников. Это симбиоз грибов и водорослей и первый источник кислорода на Земле. Здесь установлен единственный в нашем регионе атомно-эмиссионный спектрометр, он позволяет с высокой точностью производить мониторинг окружающей среды. Недавно получены интересные данные территории возле КАЭС.

Биология - наука, которая изучает также и человека. Современные методы исследований сейчас реализует целая команда магистров. Тема - особенности иммунной системы спортсменов.

Интересный проект по озеленению Твери предлагает Лидия Ульянова. Она член молодежного правительства Тверской области, ее специализация – лесное дело.

Подготовка кадров высшей квалификации – одно приоритетных направлений Тверского госуниверситета.

На биологическом факультете ТвГУ обучается более 400 студентов. Многие проведенные исследования аналогов в других регионах не имеют. В рамках Недели науки в вузе пройдут конференции, круглые столы и встречи. Лучшие работы будут отмечены дипломами и наградами.


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