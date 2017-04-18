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18.04.2017 09:01 В Твери проходят дебаты в рамках подготовки к предварительным выборам партии "Единая Россия"





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По их итогам будут определены кандидаты для участия в выборах в Тверскую городскую Думу в сентябре.



В этом году среди участников много представителей молодёжи. Член общественной палаты, руководитель автосервиса, спортсменка, молодая мама Екатерина Шабаева в числе тех, чья активная жизненная позиция не даёт, что называется, стоять на месте.



Каждый кандидат от партии "Единая Россия" минимум два раза должен принять участие в таких публичных слушаниях. Важно не только представить себя и яркие тезисы своей программы, но и ответить на непростые вопросы от групп поддержки оппонентов. И это только кажется, что мероприятие внутрипартийное, интерес потенциальных избирателей растет с каждым днём. За ходом дебатов можно наблюдать в режиме реального времени на официальном сайте предварительного голосования или в одной из популярных социальных сетей. С начала работы дебат-площадок количество просмотров превысило 1200. 22 и 23 апреля, а также 13 и 14 мая участники предварительного голосования продолжат свои выступления. Андрей Архипов руководит приемной главы Твери в микрорайоне Южный, входит в состав общественной палаты. Анализируя обращения граждан, политик понимает, какие проблемы больше всего беспокоят тверичан. Со своим видением решения самых актуальных вопросов в сферах "экономики и промышленности", "здравоохранении и демографии" он выступил на дебат-площадках.



О своем желании участвовать в предварительном голосовании уже заявили 77 человек, более 190 обратились в оргкомитет партии за консультацией. Сам Единый День предварительного голосования назначен на 28 мая. По результатам утвердят кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Тверскую городскую Думу.











