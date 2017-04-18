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18.04.2017 09:01 
В Тверской области с аэродрома в Конаково стартовала кругосветная аэроэкспедиция

В Тверской области с аэродрома в Конаково стартовала кругосветная аэроэкспедиция

Фото  Видео репортаж Видео
В составе вертолетного экипажа четыре человека. Они преодолеют почти 40 тысяч километров за 2 месяца. Сейчас экипаж уже долетел до Пскова, вечером они планируют остановиться в Витебске.

Главный их девиз - дружба народов через спорт. Поэтому и экипаж собрали интернациональный. Первый пилот Максим Сотников, командир экспедиции. Второй, его сменщик, поляк МАрчин Шамборски. За плечами каждого - более 2500 часов налета на вертолетах. Познакомились 5 лет назад, сдружились, как говорят пилоты "слетались" и решились на кругосветку. Для этого выбрали винтокрылую машину "Бел-407".

Машина просторная и вместительная, внутри примерно как в пассажирском микроавтобусе, но есть ограничения по грузоподъемности. Поэтому багаж пришлось паковать каждому очень скурпулезно. Наталья - штурман экипажа и жена Максима Сотникова признается что немного не уложилась в максимальные для каждого члена экипажа 8 килограммов багажа. Но место для игрушки-талисмана нашлось.

В полете между собой в основном будут говорить по-русски, но связь с землей предстоит держать на английском. Языкового барьера нет, признается второй пилот и первый в кругосветной вертолетной экспедиции поляк Марчин Шамборски.

Продолжительность предстоящего полета 2 месяца. Пилоты преодолеют расстояние более чем в 38 тысяч километров в западном направлении. Маршрут проходит через воздушное пространство 14 государств: России, Беларуси, Польши, Чехии, Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании (Англии и Шотландии), Фарерских островов, Исландии, Гренландии, Канады и США (штат Аляска).
Дальнейший маршрут пролегает через Берингов пролив, после чего более 18 тысяч километров над полями и лесами нашей огромной страны, что составляет практически половину маршрута. Остановки и дозаправки запланированы на 46 аэродромах, отдых и ночевки в 23 городах.


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