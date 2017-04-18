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18.04.2017 09:02 Православные отметили один из главных праздников - Пасху





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Во всех храмах прошли службы. В Воскресенском кафедральном соборе крестный ход и и праздничную Божественную литургию провел митрополит Тверской и Кашинский Виктор.



Ближе к полуночи со всех концов Твери к Воскресенскому храму устремились люди. Для многих встречать Пасху в храме стало важной традицией, сюда приходят семьями, берут с собой даже маленьких детишек.



Под сводами кафедрального собора звучали песнопения и молитвы. Незадолго до полуночи молитвословия и хождения священнослужителей были обращены к святой плащанице Спасителя. Затем ее внесли в алтарь и положили на святой престол, где она будет оставаться в течение 40 дней до дня Вознесения Господня. В полночь торжественный колокольный звон - благовест возвестил о приближении Воскресения Христова. Священнослужители во главе с митрополитом Тверским и Кашинским Виктором обошли вокруг храма крестным ходом. Вместе со всеми отстоял праздничную службу и прошёл крестным ходом губернатор Тверской области Игорь Руденя. Троекратное возглашение "Христос Воскресе, возвестило молящимся о о великом событии.



Пасха - один из главных православных праздников, который напоминает о необходимости любви к ближнему, заботе о семье, милосердии. Ликование и прославление Спасителя было продолжено в стенах храма.



В пасхальную ночь несколько сотен верующих причастились в кафедральном соборе, священнослужители освятили пасхальную трапезу, куличи, окрашенные яйца.









