Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений сократить число ДТП



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





18.04.2017 09:02 
Православные отметили один из главных праздников - Пасху

Православные отметили один из главных праздников - Пасху

Фото  Видео репортаж Видео
Во всех храмах прошли службы. В Воскресенском кафедральном соборе крестный ход и и праздничную Божественную литургию провел митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

Ближе к полуночи со всех концов Твери к Воскресенскому храму устремились люди. Для многих встречать Пасху в храме стало важной традицией, сюда приходят семьями, берут с собой даже маленьких детишек.

Под сводами кафедрального собора звучали песнопения и молитвы. Незадолго до полуночи молитвословия и хождения священнослужителей были обращены к святой плащанице Спасителя. Затем ее внесли в алтарь и положили на святой престол, где она будет оставаться в течение 40 дней до дня Вознесения Господня. В полночь торжественный колокольный звон - благовест возвестил о приближении Воскресения Христова. Священнослужители во главе с митрополитом Тверским и Кашинским Виктором обошли вокруг храма крестным ходом. Вместе со всеми отстоял праздничную службу и прошёл крестным ходом губернатор Тверской области Игорь Руденя. Троекратное возглашение "Христос Воскресе, возвестило молящимся о о великом событии.

Пасха - один из главных православных праздников, который напоминает о необходимости любви к ближнему, заботе о семье, милосердии. Ликование и прославление Спасителя было продолжено в стенах храма.

В пасхальную ночь несколько сотен верующих причастились в кафедральном соборе, священнослужители освятили пасхальную трапезу, куличи, окрашенные яйца.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.