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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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19.04.2017 08:59 
В Твери проверяли маршрутные такси



 
Внимание обращают на состояние подвижного состава и наличие документов у водителей. Замечание предприниматели должны устранить в кратчайший срок. Но не все спешат отгонять машины на ремонт - большинство даже не оплачивают штрафы.

На водительской двери - навесной замок - такие обычно вешают на сараи. Следы прошлых аварий как на переднем так и на заднем бампере. За машиной попросту не следят - такая техника явно не проходила, да и не прошла бы предрейсовый контроль.

На счету этих маршруток не одно-два, а с десяток нарушений. Не исправны световые приборы, не работает ремень безопасности, отваливаются сиденья, разбиты лобовые стекла. Красноречиво говорит об их состоянии и внешний вид - не мыли их больше недели".

Водителя все устраивает. Но состояние маршруток говорит об отношении их владельцев к пассажирам.

За отсутствие карты маршрута для водителя штраф 5 000 рублей, для владельца 300 000. Солидные цифры перевозчиков не пугают. Подобный рейд проходил на прошлой неделе и нарушения были всё те же.
Пассажиры, которых высаживают на полпути не возмущаются - понимают, что маршрутку остановили не просто так. На некоторых и живого места нет, говорят тверичи, уж лучше бы такие в рейс вовсе не выходили. Есть и более новые пазики - по технической части к ним вопросов нет, здесь претензии к водителям.

Внезапные проверки маршрутных такси в Твери продолжатся - они так же будут сплошными. Останавливать планируют абсолютно все машины определенного маршрута. Хотя даже такая тактика не позволяет выявить всех нарушителей. Водители быстро предупреждают по телефону своих товарищей о "засаде" и необходимости сойти с маршрута.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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