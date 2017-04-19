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19.04.2017 08:59 Профессиональный праздник отметили радиолюбители





Даже в век высоких технологий радиосвязь не сдает позиций. Во всем мире более трех миллионов увлеченных такой электроникой людей. В Тверской области около 500 человек регулярно выходят в эфир. На своих коротких волнах они могут общаться с друзьями из любой точки земли.



Общаться с миром Юрий Волушков может с помощью телефона или Интернета. Но самый любимый способ – радиосвязь. Программист по профессии более 30 лет назад увлекся радиоволнами. Теперь это хобби и смысл жизни. Его позывной «Радио Анна Три Иван Центр» на коротких волнах слышали в 100 странах мира.



Путешествовать по радиоволнам начал еще в студенческие годы, во время учебы в политехническом университете. Тогда же смастерил свой первый трансивер. Теперь он настоящий раритет.

А этот усилитель мощности – дело рук конструктора-любителя Виктора Усанова. Он уверен, что любительская радиосвязь самая надежная в мире.



Установить связь с редкой станцией – об этом мечтает каждый. Как доказательство – коллекция специальных карточек. Это сведения о времени сеанса и качестве сигнала. Сегодня дружная команда принимает пополнение. Школьник Артем Шабалов уже получил 1-й юношеский разряд по радиоспорту.



В Тверской области более 500 любителей коротких волн. Они готовят новый интересный проект ко Дню Победы и планируют провести радиосвязь с каждым из районов Верхневолжья.



Радиолюбители выходят в эфир, как в дальнее плавание. Их диапазон 2 метра УКВ. Сигнал летит со скоростью 300 тысяч км в секунду. И вместо стандартной фразы передают условный код «73» - наилучшие пожелания.









