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19.04.2017 09:00 
Крупнейшие предприятия Верхневолжья участвуют во Всероссийской акции "Неделя без турникетов"



 
Таким образом поднимают престиж рабочих специальностей. Студенты и школьники смогут попасть на производство и увидеть, как работают профессионалы. Сегодня они познакомились с прошлым и настоящим Тверского вагонзавода.

Знакомство с тверским вагоностроительным заводом для будущих сварщиков и станочников, студентов политехнического колледжа началось с его истории. Оказалось, что среди экспонатов заводского музея не только макеты вагонов.
Визитная карточка предприятия - ворота, которым, как и заводу, 119 лет. За ними - огромная территория с корпусами цехов. Чтобы передвигаться даже по улице, ребятам для безопасности пришлось надеть каски. Главная часть экскурсии прошла там, где собирают вагоны, в том числе и двухэтажные.
"Неделя без турникетов" - так называется Всероссийская акция, к которой присоединился тверской вагонзавод. С 17 по 23 апреля школьники и студенты смогут без препятствий побывать на одном из крупнейших предприятий региона.
Рабочий - звучит гордо. Убеждать в этом ребят не пришлось.
Такие экскурсии на вагонзаводе проходят для тверских школьников и студентов. Здесь понимают, что будущее предприятия зависит и от того, какая квалифицированная рабочая сила вольется в производство завтра. И, возможно, кому-то из этих ребят предстоит осваивать современные технологии и строить вагоны нового типа.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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