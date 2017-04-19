







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













19.04.2017 09:00 Крупнейшие предприятия Верхневолжья участвуют во Всероссийской акции "Неделя без турникетов"





Таким образом поднимают престиж рабочих специальностей. Студенты и школьники смогут попасть на производство и увидеть, как работают профессионалы. Сегодня они познакомились с прошлым и настоящим Тверского вагонзавода.



Знакомство с тверским вагоностроительным заводом для будущих сварщиков и станочников, студентов политехнического колледжа началось с его истории. Оказалось, что среди экспонатов заводского музея не только макеты вагонов.

Визитная карточка предприятия - ворота, которым, как и заводу, 119 лет. За ними - огромная территория с корпусами цехов. Чтобы передвигаться даже по улице, ребятам для безопасности пришлось надеть каски. Главная часть экскурсии прошла там, где собирают вагоны, в том числе и двухэтажные.

"Неделя без турникетов" - так называется Всероссийская акция, к которой присоединился тверской вагонзавод. С 17 по 23 апреля школьники и студенты смогут без препятствий побывать на одном из крупнейших предприятий региона.

Рабочий - звучит гордо. Убеждать в этом ребят не пришлось.

Такие экскурсии на вагонзаводе проходят для тверских школьников и студентов. Здесь понимают, что будущее предприятия зависит и от того, какая квалифицированная рабочая сила вольется в производство завтра. И, возможно, кому-то из этих ребят предстоит осваивать современные технологии и строить вагоны нового типа.









