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|19.04.2017 09:00
|В тверском ЗАГСе назвали самые редкие и самые распространенные имена, которые дают малышам в Тверской области
Чаще всего за креативом родители в Верхневолжье не гонятся - называют малышей Машами и Максимами, но есть и те, кто хочет выделиться. Однако в скором времени мамы и папы такой возможности могут лишится. Госдума приняла во втором чтение закон, запрещающий давать новорождённым странные имена.
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Над именем для своего сынишки тверичанка Виктория долго не раздумывала. Оно ей приснилось еще за два года до рождения малыша. Марк имеет древнегреческие корни и по одной из версий произошло от имени бога войны- Марса.
Тверские родители за креативными именами не гонятся. При выборе учитывают сочетание с отчеством и опираются на личные предпочтения.
За первых три меясца этого года в Верхневолжье родились 1379 малышей. Причем мальчиков чуть больше. Чаще всего детей называли Максимами, Артемами, Александрами, Мариями , Софьями, Викториями.
Ожидается, что в 2017 году в России на свет появится более 2 миллионов детей. Однако, теперь новоиспеченные родители не смогут дать своему ребенку странное , неблагозвучное имя. Им просто в ЗАГСе откажут в регистрации.
Под запрет попадут имена с символами и не нормативной лексикой. Соответствующий законопроект Государственная Дума приняла во втором чтении. В России уже есть малыш, в имени которого- аббревиатура и набор цифр. В Твери, как отмечают в отделе ЗАГС, таких примеров не было. Но были необычные имена.
Психологи утверждают, что при выборе имени не стоит гнаться за оригинальностью. С этим соглашаются и родители.
В соответствии с семейным кодексом и законом об Актах гражданского состояния можно изменить имя в 18 лет. Правда , на практике это происходит очень редко.
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