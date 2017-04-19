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19.04.2017 09:00 В тверском ЗАГСе назвали самые редкие и самые распространенные имена, которые дают малышам в Тверской области





Чаще всего за креативом родители в Верхневолжье не гонятся - называют малышей Машами и Максимами, но есть и те, кто хочет выделиться. Однако в скором времени мамы и папы такой возможности могут лишится. Госдума приняла во втором чтение закон, запрещающий давать новорождённым странные имена.



Над именем для своего сынишки тверичанка Виктория долго не раздумывала. Оно ей приснилось еще за два года до рождения малыша. Марк имеет древнегреческие корни и по одной из версий произошло от имени бога войны- Марса.



Тверские родители за креативными именами не гонятся. При выборе учитывают сочетание с отчеством и опираются на личные предпочтения.



За первых три меясца этого года в Верхневолжье родились 1379 малышей. Причем мальчиков чуть больше. Чаще всего детей называли Максимами, Артемами, Александрами, Мариями , Софьями, Викториями.



Ожидается, что в 2017 году в России на свет появится более 2 миллионов детей. Однако, теперь новоиспеченные родители не смогут дать своему ребенку странное , неблагозвучное имя. Им просто в ЗАГСе откажут в регистрации.



Под запрет попадут имена с символами и не нормативной лексикой. Соответствующий законопроект Государственная Дума приняла во втором чтении. В России уже есть малыш, в имени которого- аббревиатура и набор цифр. В Твери, как отмечают в отделе ЗАГС, таких примеров не было. Но были необычные имена.



Психологи утверждают, что при выборе имени не стоит гнаться за оригинальностью. С этим соглашаются и родители.



В соответствии с семейным кодексом и законом об Актах гражданского состояния можно изменить имя в 18 лет. Правда , на практике это происходит очень редко.









