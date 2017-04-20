Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений сократить число ДТП
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





20.04.2017 09:04 
В Москве прошла пресс-конференция, посвященная поисковой экспедиции "Калининский фронт"

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная поисковой экспедиции Калининский фронт

Фото  Видео репортаж Видео
Представители российского военно-исторического общества и Тверской области рассказали о нововведениях этого года.
Уже на следующей неделе в Ржевском районе будет открыт лагерь на 500 человек. На Вахту Памяти заступят поисковики из 25 регионов России, Казахстана и Германии. Для поискового отряда «Батальон» из Подмосковья экспедиция «Калининский фронт 2016» стала первым полевым выходом. Командир Юлия Кузнецова - участница пресс-конференции в Москве убеждена, перенос работ с августа на апрель – верное решение. Весна - самое продуктивное время для работы. Трава не мешает, но еще лежит снег.
Начинающие поисковики составят треть участников экспедиции. Для них предусмотрена учебная программа. Чтобы отправиться на полевые работы, им предстоит пройти «курс молодого бойца». Наставлять ребят будут опытные коллеги, а также археологи, антропологи, архивисты.
В этом году у поисковой экспедиции "Калининский фронт" появилась постоянная прописка - в Тверской области, а в названии добавилось слово "Ржев".
Это не значит, что лагерь поисковиков будет находиться в одном месте. Все будет зависеть от того, насколько продуктивной окажется работа. Так, в 2016 году участниками экспедиции подняты из земли останки 241 погибшего воина, 9 имен которых удалось установить. В этом году протоколы эксгумации, которые нужно оформлять на каждого найденного бойца, будут на месте заноситься в базу данных профессионального информационного портала. Также впервые в лагере будут дежурить тверские спасатели, чтобы при необходимости связаться с саперами. Среди находок нередко встречаются и невзорвавшиеся снаряды.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.