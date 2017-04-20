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20.04.2017 09:04 В Москве прошла пресс-конференция, посвященная поисковой экспедиции "Калининский фронт"





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Представители российского военно-исторического общества и Тверской области рассказали о нововведениях этого года.

Уже на следующей неделе в Ржевском районе будет открыт лагерь на 500 человек. На Вахту Памяти заступят поисковики из 25 регионов России, Казахстана и Германии. Для поискового отряда «Батальон» из Подмосковья экспедиция «Калининский фронт 2016» стала первым полевым выходом. Командир Юлия Кузнецова - участница пресс-конференции в Москве убеждена, перенос работ с августа на апрель – верное решение. Весна - самое продуктивное время для работы. Трава не мешает, но еще лежит снег.

Начинающие поисковики составят треть участников экспедиции. Для них предусмотрена учебная программа. Чтобы отправиться на полевые работы, им предстоит пройти «курс молодого бойца». Наставлять ребят будут опытные коллеги, а также археологи, антропологи, архивисты.

В этом году у поисковой экспедиции "Калининский фронт" появилась постоянная прописка - в Тверской области, а в названии добавилось слово "Ржев".

Это не значит, что лагерь поисковиков будет находиться в одном месте. Все будет зависеть от того, насколько продуктивной окажется работа. Так, в 2016 году участниками экспедиции подняты из земли останки 241 погибшего воина, 9 имен которых удалось установить. В этом году протоколы эксгумации, которые нужно оформлять на каждого найденного бойца, будут на месте заноситься в базу данных профессионального информационного портала. Также впервые в лагере будут дежурить тверские спасатели, чтобы при необходимости связаться с саперами. Среди находок нередко встречаются и невзорвавшиеся снаряды.









