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20.04.2017 09:05 
В Тверской области зафиксированы первые случаи укусов клещей

В Тверской области зафиксированы первые случаи укусов клещей

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За минувшую неделю к медикам обратились более 50 человек. В Роспотребнадзоре по Тверской области прошел брифинг, посвященный опасностям, которые несут эти насекомые.

52 обратившихся с жалобами на укусы клещей в 20 районах Верхневолжья этой весной уже зарегистрировали специалисты регионального Роспотребнадзора. В этом сезоне иксоидные демонстрируют небывалую активность и затишье, связанное с ухудшением погоды, только временное.

То, что встречаются клещи только в лесу - это миф. Живут они и в городских парковых зонах. А опасны инфекционными заболеваниями, которые переносят.

Плановую вакцинацию от энцефалита проводят в первую очередь тем, кто входит в группу риска, то есть по роду своей деятельности много бывают на природе. От боррелиоза прививок нет. Между тем последствия тоже достаточно серьезные. Период активной охоты у клещей придется на майские праздники. Поэтому всем желающим отдохнуть вне города эпидемиологи советуют соблюдать простые правила: выбирать одежду, которая максимально защитит от доступа насекомых к открытым участках тела.

В прошлом году в Тверской области с жалобами на укусы клещей обратились 4.5 тысячи человек. Но есть и те, кто проигнорировал рекомендации врачей. В итоге энцефалитом заболело 9 человек, боррелиозом - 31.


АРХИВ 


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