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20.04.2017 09:06 Возле деревни Лукино Калининского района нашли два древних поселения





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При проектировании трубопровода археологи обнаружили стоянку человека 7-8 тысячелетия до нашей эры.



Памятник каменного века эпохи мезолита- средний каменный век и датируется примерно 7-8 тысячелетием до нашей эры. По мнению археологов на этом месте находилось сезонное поселение. Люди занимались охотой и рыболовством. Это подтвердили, найденные резцы, скребки и пластины. Время пребывания было сравнительно недолгим, поскольку такой вид добычи пропитания не предполагал длительных стоянок. Недалеко от Лукино-1 расположена еще одна стоянка каменного века. Ее нашли в 60 годах, дальнейшее обследования проводились в 1974 году. Последние работы на территории памятника проводились в конце декабря 2016.



Стоянка каменного века, не единственная загадка, которую разгадали археологи.



Еще одной находкой стало поселение эпохи позднего Средневековья. Здесь археологи зафиксировали многочисленные находки шлака, что предположительно говорит о том, что здесь располагалась кузница.



Деревня Лукино известна давно. На исторических картах 18 века она уже существует. Археологи считают, что возник населенный пункт еще в 16-17 веках, правда, более древние артефакты не сохранились. Кости, дерево, то из чего изготавливались орудия труда, недолговечны. Исторические находки удалось обнаружить в связи с газификацией соседних деревень. Перед проведением работ провели историко-культурную экспертизу. Сейчас территории присвоен статус памятника исторического значения. Уже определены границы. С началом сезона здесь будут проводить дальнейшие изыскания.



Найденные артефакты передали в Тверской объединенный музей, где они могут стать частью экспозиции.









