Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
Цель нововведений сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





20.04.2017 09:06 
В Тверь из Арктики вернулся экипаж военно-транспортного самолета ИЛ-76

В Тверь из Арктики вернулся экипаж военно-транспортного самолета ИЛ-76

Фото  Видео репортаж Видео
Они доставили необходимый груз на остров Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Там завершается строительство новой военной базы и аэродрома.

Архипелаг Франца-Иосифа - самая северная точка нашей страны. Дальше Северный полюс, рассказывает летчик Дмитрий Дорогушин. Долететь и тем более приземлиться туда, где погода постоянно изменчива, а одна ночь длится 3 тысячи часов – не просто. Жгучий мороз там держится почти круглый год, сугробы вырастают высотой с трехэтажный дом, а вместо взлетно-посадочной полосы – вечная мерзлота.

Тверские летчики участвуют в историческом событии. На 80-м градусе северной широты, на острове Александры архипелага Франца-Иосифа, восемь сотен специалистов возводят военные базы XXI века. Они будут обеспечивать безопасность северных границ. Уникальный военный городок – его называют «Арктический трилистник» - сооружен на сваях. Здесь уже несут службу пограничники, вскоре к ним добавятся летчики. Специально для них строят современный аэродром. Необходимые грузы и людей доставляют тверские экипажи ИЛ-76. Опытный командир Дмитрий Дорогушин обучает летному мастерству новичков. Прежде, чем подняться в небо, каждый маршрут планируют на земле.

Еще один риск в Арктике – белые медведи, самые большие хищники на планете. Живут на дрейфующих льдах, но из-за потепления климата часто приходят в гости к людям. Летчикам приходится быть осторожными при встрече с арктическими старожилами. Новый аэродром, который позволит принимать абсолютно все типы воздушных судов, в том числе тяжелый транспортник Ан-124 «Руслан» планируют сдать уже осенью.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.