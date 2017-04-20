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20.04.2017 09:06 В Тверь из Арктики вернулся экипаж военно-транспортного самолета ИЛ-76





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Они доставили необходимый груз на остров Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Там завершается строительство новой военной базы и аэродрома.



Архипелаг Франца-Иосифа - самая северная точка нашей страны. Дальше Северный полюс, рассказывает летчик Дмитрий Дорогушин. Долететь и тем более приземлиться туда, где погода постоянно изменчива, а одна ночь длится 3 тысячи часов – не просто. Жгучий мороз там держится почти круглый год, сугробы вырастают высотой с трехэтажный дом, а вместо взлетно-посадочной полосы – вечная мерзлота.



Тверские летчики участвуют в историческом событии. На 80-м градусе северной широты, на острове Александры архипелага Франца-Иосифа, восемь сотен специалистов возводят военные базы XXI века. Они будут обеспечивать безопасность северных границ. Уникальный военный городок – его называют «Арктический трилистник» - сооружен на сваях. Здесь уже несут службу пограничники, вскоре к ним добавятся летчики. Специально для них строят современный аэродром. Необходимые грузы и людей доставляют тверские экипажи ИЛ-76. Опытный командир Дмитрий Дорогушин обучает летному мастерству новичков. Прежде, чем подняться в небо, каждый маршрут планируют на земле.



Еще один риск в Арктике – белые медведи, самые большие хищники на планете. Живут на дрейфующих льдах, но из-за потепления климата часто приходят в гости к людям. Летчикам приходится быть осторожными при встрече с арктическими старожилами. Новый аэродром, который позволит принимать абсолютно все типы воздушных судов, в том числе тяжелый транспортник Ан-124 «Руслан» планируют сдать уже осенью.









