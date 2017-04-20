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| НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество
|20.04.2017 09:07
|Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими пресекли в Тверской области деятельность межрегиональной группы, причастной к поставкам оружия из-за рубежа
В ходе оперативно розыскных мероприятий в 24 регионах страны были задержаны 54 человека. В результате из незаконного оборота изъято: 18 пулеметов, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов, авиационная пушка времен ВОВ, более 180 основных частей к огнестрельному оружию, свыше 16 000 боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, более 21 килограмма взрывчатых веществ. Прекращена деятельность 3 мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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