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20.04.2017 15:32 
В Твери издали книгу американского профессора Гровера Ферра "Катынский расстрел"

В Твери издали книгу американского профессора Гровера Ферра Катынский расстрел

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Опровержение "официальной версии". Этот проект реализовывали местные общественники. На презентацию приехал публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

Этот телемост между Тверью и Смоленском провели участники круглого стола, посвященного новому изданию книги, название которой говорит само за себя - " Катынский расстрел: опровержение официальной версии". В один день тайну гибели и массовых захоронений польских военнопленных в апреле 1940-го года обсуждали и в столице Верхневолжья, и на научной конференции в Смоленске. Тверская земля к этим событиям имеет самое прямое отношение - у нас под Медным находится мемориальный комплекс, где по официальным данным покоится прах шести тысяч польских офицеров. Цель обеих дискуссий восстановить историческую справедливость, и в первую очередь, по отношению к нашей стране. Определённый шаг на пути к этому сделан в книге независимого американского историка ГрОвера Ферра. По его мнению, польские офицеры погибли не, как принято считать, от рук советских правоохранительных органов, а были расстреляны фашистами. Эту версию в книге поддерживают эксперты из Болгарии, Польши, Литвы и некоторые российские эксперты.

В книге приводится целый ряд доказательств, подтверждённых документально. Они дают право считать, что вину за Катынь и трагедию под Медным на нашу страну возложили совершенно незаслуженно. Сейчас уже известны факты, ставящие под сомнение сложившееся за эти годы традиционное мнение. К примеру, нет убедительного ответа на то, как личные жетоны польских полицейских, чьи имена значатся в списках захороненных на медновском мемориале, были обнаружены на месте массовых немецких расстрелов в городе Владимире-Волынском в Западной Украине. Их обнаружили польские археологи.

В Твери в ходе дискуссии говорилось и о том, что на медновском мемориале захоронены также красноармейцы, умершие от ран в полевых госпиталях, расположенных в тот период в районе Медного. Российское издание книги американского автора не относится к официальным - средства на проект его инициаторы собирали через сеть Интернет. Свои средства внесли 88 человек. Самый большой взнос - 20 тысяч рублей - сделал Анатолий Вассерман.
Тираж книги 250 экземпляров. Можно познакомиться и с электронной версией.


АРХИВ 


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