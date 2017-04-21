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|21.04.2017 09:00
|На тверском железнодорожном вокзале открылась необычная фотовыставка
В подземном переходе установили 16 широкоформатных панелей с изображениями достопримечательностей Верхневолжья. Теперь гости Твери встречаются с красотами нашего региона сразу сойдя с поезда и электрички.
Первыми пассажиров встречают Афанасий Никитин и Александр Сергеевич Пушкин, а вернее, красиво оформленные большие фотографии их памятников в Твери. Здесь же самые узнаваемые достопримечательности районов. В Старице - Свято-Успенский монастырь, в Торжке - усадьба Знаменское-Раёк и Борисоглебский монастырь, в Осташкове - исток Волги и монастырь Нило-Столобенская Пустынь. Всего шестнадцать панно, на которых изображены известные и любимые у туристов места.
Решение разместить в переходе фотографии видовых мест было принято в середине марта на заседании правительства Тверской области. Это часть работы по развитию привокзальной площади.
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