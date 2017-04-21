







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













21.04.2017 09:00 На тверском железнодорожном вокзале открылась необычная фотовыставка





В подземном переходе установили 16 широкоформатных панелей с изображениями достопримечательностей Верхневолжья. Теперь гости Твери встречаются с красотами нашего региона сразу сойдя с поезда и электрички.



Первыми пассажиров встречают Афанасий Никитин и Александр Сергеевич Пушкин, а вернее, красиво оформленные большие фотографии их памятников в Твери. Здесь же самые узнаваемые достопримечательности районов. В Старице - Свято-Успенский монастырь, в Торжке - усадьба Знаменское-Раёк и Борисоглебский монастырь, в Осташкове - исток Волги и монастырь Нило-Столобенская Пустынь. Всего шестнадцать панно, на которых изображены известные и любимые у туристов места.



Решение разместить в переходе фотографии видовых мест было принято в середине марта на заседании правительства Тверской области. Это часть работы по развитию привокзальной площади.









