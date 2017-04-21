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21.04.2017 09:01 Нашей съемочной группе показали машину "будущего"





Новый снегоболотоход Шаман выпустили конаковские мастера. Автомобиль способен проехать и по суше, и по воде.



В шутку его так и называют "космическим". От остальных отличается цветом - ярко красный хорошо заметен в условиях плохой видимости. Был дооснащен спец связью.

Все Конаковские вездеходы создаются под конкретные требования заказчика. Их можно использовать в нефтегазовых компаниях, для охоты, рыбалки, туризма, спасательных операций. Они востребованы там где нет дорог, но есть большие расстояния, которые необходимо оперативно преодолевать. Изюминка машины не только полный привод на все восемь колес, но и так называемый режим "крабий ход".



Одна из машин "Шаман" стала звездой всемирно известной автомобильной передачи "топ-гир". За рубежом плавающий болотоход называют русским монстром, способным проехать вообще везде - и по воде, и по суше.



Сейчас машины проходят дополнительную европейскую сертификацию для поставки в евросоюз. После съемок в Англии в Тверской области ожидают новых заказов на вездеход.



Управлять этим огромным автомобилем не сложнее, чем любой гражданской машиной с механической коробкой передач. К габаритам правыкаешь очень быстро. Первое на что обращаешь внимание - очень короткие передачи. Удивительно, но это огромное транспортное средство может развивать скорость по асфальту до 70 км. в час.



На сборку одной машины обычно уходит около месяца. В год делают от 12 до 24 вездеходов. Если будет больше заказов - есть возможность запустить второй - большой цех. В этом случае смогут производить в год до 100 уникальных "Шаманов".









