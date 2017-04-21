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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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21.04.2017 09:02 
Тверской регион присоединился ко второму этапу Всероссийских командно- штабных учений



 
Во всех районах Верхневолжья спасатели отрабатывают навыки эвакуации людей в случае паводка. Сегодня тренировка прошла в областной столице. Штаб развернули на Речном вокзале.

Ранним утром к пристани Речного вокзала прибыли все службы быстрого реагирования- пожарные подразделения, скорая, полиция, аварийно- спасательный отряд. Здесь сотрудники МЧС отрабатывают вводные, связанные с прохождением паводка.

По легенде учений из-за резкого повышения температуры и обильного таяния снега уровень воды в реке Западная Двина поднялся выше критической нормы. В зоне подтопления оказались 38 домов и 150 человек.

Один из вариантов спасения человека, оказавшегося в воде - подплыть на лодке и протянуть спецсредства, к примеру, конец Александрова.

Отрабатываются и другие варианты с использованием катера и спасательного круга. В роли пострадавшего водолаз. Ему не раз приходится прыгать в холодную воду. Ее температура не больше 4-6 градусов. Работы осложняет сильное течение. Для противостояния сооружена специальная водная переправа. Тросы страхуют лодку. Случается, что эвакуировать население с подтопленных территорий по воде сложно. Тогда спасатели используют воздушную переправу. Четверо подготовленных специалистов способны соорудить ее в течение 10-15 минут. Чаще ее применяют для пострадавших, которые не могут двигаться.

Командно- штабная тренировка- это часть трехдневных Всероссийских учений. За слаженностью действий в режиме видеоконференцсвязи наблюдают в МЧС России.

Спасение людей на водных обектах- не единственный этап широкомасштабных учений. В ближайшее время сотрудники МЧС отработают действия по ликвидации природных пожаров.


АРХИВ 


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