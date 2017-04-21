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|21.04.2017 09:02
|Лагеря Тверской области примут 66 тысяч детей Верхневолжья
Важно сделать оздоровительную компанию безопасной. Об этом сегодня говорили на селекторном совещание в МЧС. На связи с губернатором Игорем Руденей были все главы районов.
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В основных докладах - статистика 2016 года. Только тщательно проанализировав итоги прошлой оздоровительной кампании, можно не допустить ошибки в предстоящей. Главная задача - обеспечить качественный и безопасный отдых.
Среди актуальных вопросов - необходимость обустройства зон для купания, организация проезда на транспорте, контроль за качеством питания, квалификация персонала.
В зоне особого внимания трудные подростки. Губернатор поручил предоставить этой категории бесплатные путёвки. Впрочем, для всех детей Верхневолжья летний отдых должен включать в себя процессы воспитания, обучения и оздоровления.
На связи все районы. Но в первую очередь слово предоставляют тем, к кому возникли вопросы у надзорных органов.
В прошлом году в регионе началась масштабная борьба с несанкионированными лагерями. Но их ведь можно и легализовать, отметили на заседании. Важно, чтобы условия пребывания соответствовали всем нормативам. В перспективе создание сети загородных лагерей, по мнению губернатора, может стать хорошим инвестпредложением или как минимум областной программой.
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