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21.04.2017 09:02 Лагеря Тверской области примут 66 тысяч детей Верхневолжья





Важно сделать оздоровительную компанию безопасной. Об этом сегодня говорили на селекторном совещание в МЧС. На связи с губернатором Игорем Руденей были все главы районов.

В основных докладах - статистика 2016 года. Только тщательно проанализировав итоги прошлой оздоровительной кампании, можно не допустить ошибки в предстоящей. Главная задача - обеспечить качественный и безопасный отдых.



Среди актуальных вопросов - необходимость обустройства зон для купания, организация проезда на транспорте, контроль за качеством питания, квалификация персонала.



В зоне особого внимания трудные подростки. Губернатор поручил предоставить этой категории бесплатные путёвки. Впрочем, для всех детей Верхневолжья летний отдых должен включать в себя процессы воспитания, обучения и оздоровления.



На связи все районы. Но в первую очередь слово предоставляют тем, к кому возникли вопросы у надзорных органов.



В прошлом году в регионе началась масштабная борьба с несанкионированными лагерями. Но их ведь можно и легализовать, отметили на заседании. Важно, чтобы условия пребывания соответствовали всем нормативам. В перспективе создание сети загородных лагерей, по мнению губернатора, может стать хорошим инвестпредложением или как минимум областной программой.









