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21.04.2017 09:03 В Твери Управление Федеральной службы безопасности России по Тверской области совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли деятельность преступной группы





Они осуществляли незаконную регистрацию иностранных граждан.В Твери полицейские прикрыли подпольные паспортные столы. Преступная группа занималась легализацией иностранных граждан. В документ-центрах злоумышленники оформляли фиктивные миграционные карты и разрешения на работу. В хостелах выдавали справки о постановке на регистрационный учет. Во время обысков сотрудники ФСБ и Росгвардии нашли документы, которые незаконно получили более полутора тысяч мигрантов. Среди них могли оказаться и те, кто находится в розыске за совершение преступлений, а также представители международных террористических организаций. Теперь злоумышленником придется ответить за организацию незаконной миграции, заведено уголовное дело. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.









