Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
Цель нововведений сократить число ДТП
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





21.04.2017 09:03 
В Твери Управление Федеральной службы безопасности России по Тверской области совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли деятельность преступной группы



 
Они осуществляли незаконную регистрацию иностранных граждан.В Твери полицейские прикрыли подпольные паспортные столы. Преступная группа занималась легализацией иностранных граждан. В документ-центрах злоумышленники оформляли фиктивные миграционные карты и разрешения на работу. В хостелах выдавали справки о постановке на регистрационный учет. Во время обысков сотрудники ФСБ и Росгвардии нашли документы, которые незаконно получили более полутора тысяч мигрантов. Среди них могли оказаться и те, кто находится в розыске за совершение преступлений, а также представители международных террористических организаций. Теперь злоумышленником придется ответить за организацию незаконной миграции, заведено уголовное дело. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.