|
|
|
| НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество
|21.04.2017 14:35
|В Верхневолжье открылся сезон тренировок на свежем воздухе
Организации, которая их проводит, исполнилось три года. Свой День Рождения спортмены провели на Городском пляже.
Молодежный министр физической культуры и спорта Юрий Никитин с особой гордостью показывает площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья. Столица Верхневолжья стала третьим регионом страны, где установили такое оборудование. Для массовых занятий смонтировано более 30 объектов в Твери, Ржеве, Кимрах, Андреапольском и Осташковском районах.
Своим личным примером Юрий Никитин вот уже три года пропагандирует здоровый образ жизни, на равных общается с любым ребенком, понимая, что здоровье нации - это одно из главных богатств. Третьеклассница Алиса Суворова признается, что в личном зачёте пока нет медалей и кубков, зато у неё есть огромное желание заниматься спортом.
На таких тренировках любой желающий может освоить элементарные упражнения.
Тех, кто любит заниматься на открытом воздухе ждут каждую субботу на территории городского пляжа и каждое воскресенье на стадионе у 40-ой школы.
|
|