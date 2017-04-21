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21.04.2017 14:35 В Верхневолжье открылся сезон тренировок на свежем воздухе





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Организации, которая их проводит, исполнилось три года. Свой День Рождения спортмены провели на Городском пляже.



Молодежный министр физической культуры и спорта Юрий Никитин с особой гордостью показывает площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья. Столица Верхневолжья стала третьим регионом страны, где установили такое оборудование. Для массовых занятий смонтировано более 30 объектов в Твери, Ржеве, Кимрах, Андреапольском и Осташковском районах.



Своим личным примером Юрий Никитин вот уже три года пропагандирует здоровый образ жизни, на равных общается с любым ребенком, понимая, что здоровье нации - это одно из главных богатств. Третьеклассница Алиса Суворова признается, что в личном зачёте пока нет медалей и кубков, зато у неё есть огромное желание заниматься спортом.



На таких тренировках любой желающий может освоить элементарные упражнения.



Тех, кто любит заниматься на открытом воздухе ждут каждую субботу на территории городского пляжа и каждое воскресенье на стадионе у 40-ой школы.











