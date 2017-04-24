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24.04.2017 11:25 Верхневолжье могло бы стать центром торфяной промышленности России





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Регион входит в число лидеров по добыче и переработке торфа. Но, для развития отрасли необходимо многое сделать. Возможные перспективы обсудили сегодня в Твери на заседании круглого стола.



Привлечь внимание к проблемам развития торфяной отрасли в регионе. Этому был посвящён круглый стол, организатором которого стал постоянный комитета городского парламента по инвестиционной политике. По запасам торфа Тверская область является крупнейшей в европейской части России, они составляют более 2 миллиардов тонн, однако это полезное ископаемое практически не используется.



В настоящее время в регионе несколько компаний на небольших участках добывают менее 200 тысяч тонн торфа в год. Это природное ископаемое в основном используется для озеленения, производства удобрений и почвенных смесей, в действительности из него можно получать около 70 видов различной продукции. По мнению участников круглого стола, установив взаимопонимание бизнеса, науки и власти, дело можно сдвинуть с мёртвой точки.



Тверская область сохраняет преимущества в этом секторе над другими территориями, здесь есть традиции, накопленный потенциал, научная база, но всё это может быть утеряно, если развитием торфяной отрасли не заниматься. По мнению участников дискуссии, необходимо разработать региональную программу развития торфяной промышленности. Для поддержки сельхозпроизводителей, улучшения плодородия почв, субсидировать часть затрат на приобретение органических удобрений на основе торфа. Предусмотреть меры поддержки инновационных проектов, направленных на производство торфяных удобрений. Разработать программу подготовки и переподготовки кадров для отрасли.









