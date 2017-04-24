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24.04.2017 11:26 Регион готов поддерживать атомный подводный крейсер "Тверь"





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Договоренность об этом была достигнута сегодня на встрече губернатора Игоря Рудени с командиром и офицерами крейсера.



Атомный подводный ракетный крейсер «Тверь» базируется на Камчатке и выполняет боевые задачи в Тихом океане. В августе этого года подлодка отметит свое 25-летие. В 2016 крейсер был признан лучшим среди подводных лодок Военно-морского флота России. Имя «Тверь» крейсер носит с 2011 года. Его экипаж участвовал в крупнейших учениях ВМФ. Проявил отличные успехи в ракетной стрельбе по береговым объектам, морской цели, тактической и других видах подготовки.



Поддержка региона и тесная связь с ним очень важна для экипажа.



Игорь Руденя подчеркнул - командование крейсера может рассчитывать на поддержку . В частности предоставления места для отдыха и жизни членов экипажа и их семей. Так же Глава Верхневолжья внес предложения касающееся возможности поставок тверской сельскохозяйственной продукции на подлодку «Тверь» и Тихоокеанский флот в целом. В память о состоявшейся встрече командир экипажа подарил Игорю Рудене макет и символику крейсера – герб и флаг.









