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24.04.2017 11:27 
В Тверской области прошел третий день всероссийских учений МЧС

В Тверской области прошел третий день всероссийских учений МЧС

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Он был посвящен борьбе с лесными пожарами. Более 3 тысяч человек, среди которых не только пожарные, но и медики, сотрудники полиции, волонтеры, показывали свою готовность к предстоящему жаркому лету.

Здесь на аэродроме Змеёво пожарные подразделения отрабатывают сразу несколько вариантов тушения пожаров - лесного, торфяного, ландшафтного. Но самое главное действие разворачивается в районе так называемого, условного населенного пункта. В зоне бедствия оказались люди.

Основная цель таких учений на практике отработать совместные действия пожарных подразделений различных ведомств по тушению природных возгораний. Также привлечены сотрудники полиции, медицинской службы, волонтеры. У каждой службы свой алгоритм действий.

В реальной чрезвычайной ситуации будет дорога каждая минута, отточенность действий и слаженность в работе может спасти не один гектар леса, торфяника, а может даже и человеческие жизни. На место тушения, куда не добраться по земле, пожарных десантируют с воздуха. В Спасцентре Ногинска 12 тверских огнеборцев прошли обучению и теперь демонстрируют полученные навыки.

В штабной палатке на связи все районы Верхневолжья. В ходе учений важно убедиться, что в каждом муниципалитете готовы к возникновению сезонных чрезвычайных ситуаций - паводку и природным пожарам. В режиме видеоконференции представители районов демонстрируют спец.технику, которая придет на помощь.

Особое место - профилактике. В качестве примера, начальник регионального управления Арсен Григорян приводит опашку населенного пункта. Накануне пожароопасного сезона муниципалитету она обойдется примерно в полторы тысячи рублей, а строительство нового дома, на месте сгоревшего, окажется в несколько десятков раз дороже. За 3 дня к отработке практических навыков на территории Тверской области привлекли более 3 300 человек и 710 единиц техники.


АРХИВ 


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